Зеленский дал задание Умерову по поводу будущих обменов пленными

Президент анонсировал дальнейшие обмены на следующей неделе.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Как известно, 14 июня Украина вернула домой очередную группу военнопленных из российского плена. Как сообщил Президент Владимир Зеленский, на этот раз среди освобожденных — украинские офицеры, пограничники, а также солдаты и сержанты, многие из которых находились в неволе еще с 2022 года.

Среди них — защитники Мариуполя и «Азовстали», а также бойцы с других направлений боевых действий. Все они уже находятся на территории Украины и получают медицинскую помощь. По словам главы государства, состояние многих — тяжелое из-за ранений и условий содержания в российском плену.

Президент также сообщил, что продолжается работа над возвращением всех других украинцев, которые остаются в российском плену. По его словам, есть договоренности о продолжении обменов уже на следующей неделе. Зеленский выразил надежду, что Россия выполнит свою часть гуманитарных обязательств.

Также он провел разговор с министром обороны Рустемом Умеровым по поводу дальнейшей работы над обменами и следующих дипломатических шагов в рамках переговоров. Президент подчеркнул, что даны четкие задания для продолжения этой важной работы.

«Поставил очень конкретные задачи. Также детально обсудили возможность следующих дипломатических шагов и что именно должно быть обеспечено для процесса переговоров», — указал Президент.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.