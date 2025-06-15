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К Земле приближается потенциально опасный астероид размером почти 400 метров

09:31, 15 июня 2025
К Земле летит астероид размером с небоскреб — NASA считает его потенциально опасным.
К Земле приближается потенциально опасный астероид размером почти 400 метров
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На следующей неделе, 22 июня, мимо Земли пролетит астероид 2003 AY2, который классифицируется NASA как потенциально опасный. Об этом сообщает Лаборатория реактивного движения NASA (JPL).

По оценкам агентства, длина небесного тела составляет примерно 393,1 метра. Ближайшее расстояние, на которое астероид приблизится к нашей планете, составит около 5,43 миллиона километров.

В NASA отмечают, что астероиды размером более 150 метров, которые приближаются на расстояние менее 7,5 миллиона километров, считаются потенциально опасными. 2003 AY2 соответствует обоим критериям.

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