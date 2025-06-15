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До Землі наближається потенційно небезпечний астероїд розміром майже 400 метрів

09:31, 15 червня 2025
До Землі летить астероїд розміром із хмарочос — NASA вважає його потенційно небезпечним.
До Землі наближається потенційно небезпечний астероїд розміром майже 400 метрів
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На наступному тижні 22 червня поблизу Землі пролетить астероїд 2003 AY2, який класифікується NASA як потенційно небезпечний. Про це повідомляє Лабораторія реактивного руху NASA (JPL).

За оцінками агентства, довжина небесного тіла становить приблизно 393,1 метра. Найближча відстань, на яку астероїд наблизиться до нашої планети, сягне близько 5,43 мільйона кілометрів.

У NASA зазначають, що астероїди розміром понад 150 метрів, які наближаються на відстань менш ніж 7,5 мільйона кілометрів, вважаються потенційно небезпечними. 2003 AY2 відповідає обом критеріям.

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