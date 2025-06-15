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Футболіст Девід Бекхем отримав лицарське звання

08:18, 15 червня 2025
Футболіст Девід Бекхем став лицарем — його ім’я з’явилось у Списку нагород до дня народження короля.
Футболіст Девід Бекхем отримав лицарське звання
Джерело фото: Девід Бекхем / Instagram
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Колишній капітан збірної Англії з футболу Девід Бекхем отримав лицарське звання за заслуги у спорті та благодійності. Його ім’я оприлюднено у Списку нагород до дня народження короля, повідомляє LBC.

Бекхем здобув титули чемпіона у чотирьох країнах, зіграв 115 матчів за національну збірну Англії та виграв Лігу чемпіонів у складі «Манчестер Юнайтед» у 1999 році. Після завершення кар’єри він став співвласником американського футбольного клубу Inter Miami та послом благодійної організації ЮНІСЕФ. Також із минулого року Бекхем є послом Фонду короля Великої Британії Чарльза ІІІ.

Бекхем зізнався, що ця нагорода є емоційним моментом.

«Вирісши в східному Лондоні, я ніколи не міг уявити, що отримаю таку надзвичайно почесну нагороду», - вказав він.

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футбол Велика Британія

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