Україна досі не отримала відповіді від РФ щодо переданого у Стамбулі списку дітей – Зарівна

Дар’я Зарівна повідомила, що РФ досі не відреагувала на список із 339 українських дітей.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Російська сторона досі не надала жодної реакції на список із 339 українських дітей, переданий їй 2 червня під час перемовин у Стамбулі. Про це повідомила радниця голови Офісу Президента та директорка ініціативи Bring Kids Back UA Дар’я Зарівна на форумі GLOBSEC у Празі, розповідаючи про зусилля України з повернення депортованих дітей, пише Укрінформ.

«Цей форум – правильна платформа поговорити про це, зробити апдейт стосовно питання повернення дітей у контексті перемовин», — зазначила вона.

За словами Зарівної, список не є вичерпним, однак був переданий як «захід зі зміцнення довіри, спосіб надати можливість Росії показати свою серйозну налаштованість у контексті повернення дітей».

«Головне, щоб відбулося повернення, тому що поки цієї серйозної налаштованості, конструктивності ми не бачили. Ми чекаємо відповіді. М’яч зараз на полі російської сторони», - підкреслила Зарівна.

Як стало відомо, ініціатива, що відстежує воєнні злочини Росії у війні з Україною, включно з викраденням українських дітей, передає свої дані уряду України та Державному департаменту США, готуючись до закриття найближчими тижнями після того, як адміністрація Трампа припинила її фінансування.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.