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Україна досі не отримала відповіді від РФ щодо переданого у Стамбулі списку дітей – Зарівна

07:59, 15 червня 2025
Дар’я Зарівна повідомила, що РФ досі не відреагувала на список із 339 українських дітей.
Україна досі не отримала відповіді від РФ щодо переданого у Стамбулі списку дітей – Зарівна
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Російська сторона досі не надала жодної реакції на список із 339 українських дітей, переданий їй 2 червня під час перемовин у Стамбулі. Про це повідомила радниця голови Офісу Президента та директорка ініціативи Bring Kids Back UA Дар’я Зарівна на форумі GLOBSEC у Празі, розповідаючи про зусилля України з повернення депортованих дітей, пише Укрінформ.

«Цей форум – правильна платформа поговорити про це, зробити апдейт стосовно питання повернення дітей у контексті перемовин», — зазначила вона.

За словами Зарівної, список не є вичерпним, однак був переданий як «захід зі зміцнення довіри, спосіб надати можливість Росії показати свою серйозну налаштованість у контексті повернення дітей».

«Головне, щоб відбулося повернення, тому що поки цієї серйозної налаштованості, конструктивності ми не бачили. Ми чекаємо відповіді. М’яч зараз на полі російської сторони», - підкреслила Зарівна.

Як стало відомо, ініціатива, що відстежує воєнні злочини Росії у війні з Україною, включно з викраденням українських дітей, передає свої дані уряду України та Державному департаменту США, готуючись до закриття найближчими тижнями після того, як адміністрація Трампа припинила її фінансування.

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