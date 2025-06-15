Практика судов
  1. В Украине

Украина до сих пор не получила ответа от РФ по переданному в Стамбуле списку детей – Заривна

07:59, 15 июня 2025
Дарья Заривна сообщила, что РФ до сих пор не отреагировала на список из 339 украинских детей.
Украина до сих пор не получила ответа от РФ по переданному в Стамбуле списку детей – Заривна
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Российская сторона до сих пор не предоставила никакой реакции на список из 339 украинских детей, переданный ей 2 июня во время переговоров в Стамбуле. Об этом сообщила советник главы Офиса Президента и директор инициативы Bring Kids Back UA Дарья Заривна на форуме GLOBSEC в Праге, рассказывая об усилиях Украины по возвращению депортированных детей, пишет Укринформ.

«Этот форум – правильная платформа, чтобы поговорить об этом, обновить информацию по вопросу возвращения детей в контексте переговоров», — отметила она.

По словам Заривной, список не является исчерпывающим, однако был передан как «мероприятие по укреплению доверия, способ дать возможность России показать свою серьезную настроенность в контексте возвращения детей».

«Главное, чтобы произошло возвращение, потому что пока этой серьезной настроенности, конструктивности мы не увидели. Мы ждем ответа. Мяч сейчас на стороне российской стороны», — подчеркнула Заривна.

Как стало известно, инициатива, отслеживающая военные преступления России в войне с Украиной, включая похищение украинских детей, передает свои данные правительству Украины и Государственному департаменту США, готовясь к закрытию в ближайшие недели после того, как администрация Трампа прекратила её финансирование.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

дети война офис президента

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Военнослужащих-контрактников, которые после перевода откажутся от контракта, будут считать мобилизованными по призыву – законопроект

Аналогично, военнослужащие, проходящие кадровую военную службу, направленные из одного воинского формирования в другое, в случае отказа заключить контракт в новом воинском формировании, будут считаться мобилизованными.

Обвиняемых в совершении тяжких коррупционных преступлений предлагается запретить зачислять в ряды ВСУ

Предлагается установить запрет на комплектование ВСУ и других воинских формирований обвиняемыми в совершении тяжкого коррупционного преступления, если дело слушается в суде.

Кабмин утвердил надбавки до 1000 грн за ранги госслужащим в органах, которые провели классификацию должностей

Надбавки к должностным окладам за ранг будут составлять от 200 грн до 1000 грн.

Виртуальные активы планируют включить в золотовалютный резерв Украины – законопроект

Среди прочего, инициаторы отмечают, что э-гривна может положительно повлиять на способность Нацбанка поддерживать ценовую и финансовую стабильность.

Одна ВВК будет осматривать человека, а другая ВВК будет оценивать анонимные данные – в Минобороны планируют реформу

Катерина Черногоренко рассказала, что планируется реализовать две отдельные процедуры – медицинский осмотр будет проводить одна ВВК, а другая будет оценивать набор переданных в систему данных, а не человека.

Контакты

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Идентификатор медиа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Видео
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Павло Прохоров
    Павло Прохоров
    суддя Київського районного суду м. Одеси