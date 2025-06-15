Украина до сих пор не получила ответа от РФ по переданному в Стамбуле списку детей – Заривна

Дарья Заривна сообщила, что РФ до сих пор не отреагировала на список из 339 украинских детей.

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Российская сторона до сих пор не предоставила никакой реакции на список из 339 украинских детей, переданный ей 2 июня во время переговоров в Стамбуле. Об этом сообщила советник главы Офиса Президента и директор инициативы Bring Kids Back UA Дарья Заривна на форуме GLOBSEC в Праге, рассказывая об усилиях Украины по возвращению депортированных детей, пишет Укринформ.

«Этот форум – правильная платформа, чтобы поговорить об этом, обновить информацию по вопросу возвращения детей в контексте переговоров», — отметила она.

По словам Заривной, список не является исчерпывающим, однако был передан как «мероприятие по укреплению доверия, способ дать возможность России показать свою серьезную настроенность в контексте возвращения детей».

«Главное, чтобы произошло возвращение, потому что пока этой серьезной настроенности, конструктивности мы не увидели. Мы ждем ответа. Мяч сейчас на стороне российской стороны», — подчеркнула Заривна.

Как стало известно, инициатива, отслеживающая военные преступления России в войне с Украиной, включая похищение украинских детей, передает свои данные правительству Украины и Государственному департаменту США, готовясь к закрытию в ближайшие недели после того, как администрация Трампа прекратила её финансирование.

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