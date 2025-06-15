В результате атаки Ирана по Тель-Авиву пострадал хорватский консул с супругой

Министр иностранных дел Хорватии сообщил, что во время ракетного обстрела Тель-Авива были ранены консул страны и его жена.

Источник фото: Jack GUEZ / AFP

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Консул Хорватии в Израиле и его жена получили легкие ранения во время атаки Ирана на Тель-Авив. Об этом сообщил министр иностранных дел Хорватии Гордан Грлич Радман, передает The Times of Israel.

«Я потрясен новостью о том, что наш консул и его супруга были ранены во время атаки на Тель-Авив. Здание, в котором они проживают, было поражено. Я поговорил с ними — к счастью, их травмы незначительные, и их жизни ничто не угрожает», — отметил министр.

Гордан Грлич Радман также заявил: «Мы решительно осуждаем нападения на гражданских лиц и дипломатические объекты. Мы призываем к немедленной деэскалации и сдержанности».

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