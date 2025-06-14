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В США неизвестный застрелил экс-спикерку Палаты представителей, еще один депутат ранен

20:13, 14 июня 2025
Полиция Миннесоты обнаружила списки с именами должностных лиц в автомобиле подозреваемого в стрельбе по законодателям.
В США неизвестный застрелил экс-спикерку Палаты представителей, еще один депутат ранен
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В штате Миннесота продолжается расследование резонансной стрельбы, в результате которой была убита экс-спикер Палаты представителей Мелисса Хортман и ранены сенатор Джон Хоффман и его жена. Полиция сообщила, что во время обыска фальшивого полицейского автомобиля, который, предположительно, использовал подозреваемый, были найдены записи с именами нескольких законодателей и должностных лиц. Об этом пишет AP.

По словам начальника полиции Бруклин-Парка Марка Брули, эти записи, по сути, являются манифестом, в котором указаны конкретные цели. Среди них были и Хортман, и Хоффман. Власти уже приняли меры для обеспечения безопасности других лиц из списка.

Стрельба произошла 15 июня в двух городах — Бруклин-Парке и Чамплине. Подозреваемый был одет как офицер в форме и управлял транспортным средством, которое «выглядело точно как внедорожник полицейского автомобиля. Оно было оснащено световыми сигналами, аварийными огнями и выглядело точно как полицейский транспорт», сказал Брули. Подозреваемый сбежал через задний выход дома Хортман после перестрелки с полицией.

О расследовании также сообщил Белый дом. Президент Дональд Трамп заявил, что ФБР и генпрокурор Пэм Бонди контролируют ситуацию.

В настоящее время правоохранители активно разыскивают подозреваемого. Его мотивы пока официально не озвучены.

Мелисса Хортман, бывшая спикер Палаты представителей Миннесоты, и ее муж были застрелены рано утром в субботу в их доме в Бруклин-Парке. Второй законодатель штата, сенатор Джон Хоффман и его жена, были ранены в Чамплине.

Хоффман, демократ, был впервые избран в 2012 году. Ранее он занимал должность вице-председателя школьного совета Анока-Хеннепин, который управляет крупнейшим школьным округом в Миннесоте. Хоффман и его жена имеют одну дочь. Он представляет округ к северу от Миннеаполиса.

На момент смерти Хортман была главным лидером демократов в законодательном органе штата. Она также была бывшим спикером Палаты представителей. Впервые ее избрали в 2004 году. Она и ее муж имели двух детей.

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