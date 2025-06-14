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У США невідомий застрелив ексспікерку Палати представників, ще один депутат поранений

20:13, 14 червня 2025
Поліція Міннесоти виявила списки з іменами посадовців у авто підозрюваного в стрілянині по законодавцях.
У США невідомий застрелив ексспікерку Палати представників, ще один депутат поранений
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У штаті Міннесота триває розслідування резонансної стрілянини, внаслідок якої було вбито ексспікерку Палати представників Меліссу Хортман та поранено сенатора Джона Хоффмана і його дружину. Поліція повідомила, що під час обшуку фальшивого поліцейського автомобіля, який ймовірно використовував підозрюваний, були знайдені записи з іменами кількох законодавців і посадовців. Про це пише AP.

За словами начальника поліції Бруклін-Парку Марка Брулі, ці записи, по суті, є маніфестом, у якому зазначено конкретні цілі. Серед них були і Хортман, і Хоффман. Влада вже вжила заходів для забезпечення безпеки інших осіб зі списку.

Стрілянина сталася 15 червня у двох містах — Бруклін-Парку та Чампліні. Підозрюваний був одягнений як офіцер у формі та керував транспортним засобом, який «виглядав точно як позашляховик поліцейського автомобіля. Він був оснащений світловими сигналами, аварійними вогнями і виглядав точно як поліцейський транспорт», сказав Брулі. Підозрюваний втік через задній вихід будинку Хортман після перестрілки з поліцією.

Про розслідування також повідомив Білий дім. Президент Дональд Трамп заявив, що ФБР і генпрокурор Пем Бонді контролюють ситуацію.

Наразі правоохоронці активно розшукують підозрюваного. Його мотиви поки що офіційно не озвучені.

Мелісса Хортман, колишня спікерка Палати представників Міннесоти, та її чоловік були застрелені рано в суботу в їхньому будинку в Бруклін-Парку. Другий законодавець штату, сенатор Джон Хоффман та його дружина, були поранені в Чампліні.

Хоффман, демократ, був вперше обраний у 2012 році. Раніше він обіймав посаду віце-голови шкільної ради Анока-Хенніпін, яка керує найбільшим шкільним округом у Міннесоті. Хоффман та його дружина мають одну доньку. Він представляє округ на північ від Міннеаполіса.

На момент смерті Хортман була головною лідеркою демократів у законодавчому органі штату. Вона також була колишньою спікеркою Палати представників. Вперше її обрали у 2004 році. Вона та її чоловік мали двох дітей.

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