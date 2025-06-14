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Трамп провів телефону розмову з Путіним — говорили 50 хвилин

19:18, 14 червня 2025
Путін заявив Трампу, що РФ готова продовжувати переговори з українською стороною після 22 червня.
Трамп провів телефону розмову з Путіним — говорили 50 хвилин
Джерело фото: Getty images
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Очільник Кремля Володимир Путін провів телефонну розмову з президентом США Дональдом Трампом, під час якої сторони обговорили ситуацію на Близькому Сході.

Згідно з інформацією Clash Report, Путін засудив військову операцію Ізраїлю проти Ірану та висловив готовність Росії виступити як посередник у врегулюванні конфлікту між двома країнами.

У свою чергу, Трамп назвав ситуацію навколо Ізраїлю та Ірану «дуже тривожною».

Також Путін заявив, що Москва нібито готова продовжити переговори з українською стороною. За його словами, переговорний процес між Росією та Україною триватиме після 22 червня.

У медіа пишуть, що розмова тривала орієнтовно 50 хвилин.

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США Дональд Трамп війна

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