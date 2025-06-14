США перекинули частину антидронових систем з України на Близький Схід – Пентагон

Міністр оборони США Піт Гегсет повідомив, що частину засобів протидії дронам було перекинуто з України до регіону Близького Сходу.

Джерело фото: Getty Images

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Міністр оборони США Піт Гегсет підтвердив, що частина антидронових систем була передислокована з України на Близький Схід. Про це він заявив в інтерв’ю Fox News, коментуючи питання, що виникло під час його участі у слуханнях на Капітолійському пагорбі.

«Я був на Капітолійському пагорбі весь тиждень на слуханнях. І одне із запитань було таке: чи перемістили ми частину засобів протидії безпілотним літальним системам з України на Близький Схід. На що я відповів, що так», — сказав Гегсет.

Він також зазначив, що США використовують усі наявні ресурси для захисту своїх військових і громадян у тому регіоні.

«Зараз ситуація в обороні інша. Такі невеликі системи можуть становити велику загрозу. Ми готові настільки, наскільки це можливо», — додав глава Пентагону.

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