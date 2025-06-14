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США перебросили часть антидроновых систем с Украины на Ближний Восток — Пентагон

21:25, 14 июня 2025
Министр обороны США Пит Гегсет сообщил, что часть средств противодействия дронам была переброшена из Украины в регион Ближнего Востока.
США перебросили часть антидроновых систем с Украины на Ближний Восток — Пентагон
Источник фото: Getty Images
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Министр обороны США Пит Гегсет подтвердил, что часть антидроновых систем была передислоцирована с Украины на Ближний Восток. Об этом он заявил в интервью Fox News, комментируя вопрос, который возник во время его участия в слушаниях на Капитолийском холме.

«Я был на Капитолийском холме всю неделю на слушаниях. И один из вопросов был таким: переместили ли мы часть средств противодействия беспилотным летательным системам с Украины на Ближний Восток. На что я ответил — да», — сказал Гегсет.

Он также отметил, что США используют все имеющиеся ресурсы для защиты своих военных и граждан в том регионе.

«Сейчас ситуация в обороне иная. Такие небольшие системы могут представлять серьезную угрозу. Мы готовы настолько, насколько это возможно», — добавил глава Пентагона.

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США война ПВО Пентагон

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