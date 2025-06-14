В Дубае загорелся 67-этажный жилой небоскреб – видео

В Дубае шесть часов тушили масштабный пожар в 67-этажном небоскребе.

Источник фото: The National

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В ночь на 14 июня в районе Dubai Marina вспыхнул крупный пожар в 67-этажном жилом небоскребе Tiger Tower (Marina Pinnacle). Огонь вспыхнул на верхних этажах здания около 21:30 и охватил часть конструкции. Тушение пожара продолжалось не менее шести часов, указало Управление медиа Дубая, сообщает The National.

По данным властей, все 3820 жителей из 764 квартир были успешно эвакуированы в безопасное место. Пострадавших нет.

На месте работали бригады скорой помощи и медперсонал, которые оказывали медицинскую и психологическую помощь эвакуированным жителям. Для пострадавших власти совместно с застройщиком организуют временное жилье.

Из-за пожара временно остановили движение транспорта между станциями Dubai Marina и Palm Jumeirah, чтобы обеспечить безопасность пассажиров и не мешать спасательным операциям.

Причины возгорания в настоящее время выясняются. Видео, опубликованные очевидцами, демонстрируют, как пламя охватывает верхние этажи башни.

Источник фото: The National

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