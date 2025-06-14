В Краматорске в общежитии произошел взрыв — погиб подросток, двое в тяжелом состоянии

Взрывоопасный предмет сдетонировал в комнате общежития, где находились три подростка.

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Вечером 13 июня в Краматорске, Донецкая область, в одном из местных общежитий произошел взрыв, в результате которого погиб 15-летний мальчик, еще двое подростков получили тяжелые ранения. Как сообщает полиция, трагедия произошла около 16:00 в комнате, где находились двое братьев 13 и 15 лет и их товарищ.

По предварительным данным полиции, сдетонировал взрывоопасный предмет. Всех троих детей доставили в больницу с многочисленными осколочными ранениями и переломами. Один из подростков скончался в медучреждении. Двое других находятся в тяжелом состоянии, врачи борются за их жизни.

Кроме того, телесные повреждения получил 6-летний мальчик, который в момент взрыва находился под окнами комнаты. У него диагностированы ушибы и ссадины, угрозы для жизни нет.

Полиция открыла уголовное производство и проводит досудебное расследование.

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