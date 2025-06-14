Верховный Суд указал, что все диссертации, независимо от даты защиты, могут быть проверены на плагиат

Все научные работы независимо от даты защиты могут быть проверены на академический плагиат.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Верховный Суд постановил, что все диссертации, независимо от того, когда они были защищены, могут быть проверены на наличие плагиата. Такое решение по делу по иску кандидата медицинских наук Михаила Кротевича к Национальному агентству по обеспечению качества высшего образования (НАЗЯВО) принял Верховный Суд (постановление от 03.06.2025 по делу № 560/8264/24).

Об этом сообщил бывший доцент Сумского государственного университета Олег Смирнов.

«Аргументы плагиаторов о том, что следует применять принцип недопустимости обратной силы закона во времени, и что нормы об академическом плагиате, введенные Законом № 1556-VII, не могут применяться к их [поддельным] диссертациям, защищенным до 06 сентября 2014 года, то есть до вступления в силу Закона № 1556-VII, являются необоснованными», — отметил он.

Верховный суд указал следующее:

... принцип недопустимости обратной силы закона не нарушен, поскольку Закон № 1556-VII не устанавливает нового запрета или ответственности за плагиат, а лишь конкретизирует способы выявления нарушений академической добросовестности, предусмотренных ранее действующими этическими и нормативными положениями. Именно поэтому применение процедур, предусмотренных указанным Законом, для выявления нарушений, допущенных ранее, не является ретроспективным применением новых санкций, а представляет собой надлежащую реакцию государства на продолжающееся нарушение прав третьих лиц.

Этический кодекс ученого Украины, утвержденный Национальной академией наук Украины в 2009 году, также устанавливает основные этические принципы и нормы поведения для ученых, в пункте 2.3 обязывает ученых обеспечивать безупречную честность и прозрачность на всех стадиях научного исследования, считать недопустимыми проявления мошенничества, в частности фальсификацию и подделку данных, пиратство и плагиат.

Подводя итог, Верховный суд отмечает, что независимо от времени защиты научной работы плагиат всегда признавался нарушением этических норм в сфере науки и образования, и сохранение «скомпрометированной» работы (с плагиатом, фабрикацией или фальсификацией) как образца для других противоречило бы принципам академической добросовестности.

Закон № 1556-VII не имеет обратной силы, однако вводит механизмы, позволяющие проводить проверку диссертаций и/или научных статей на академический плагиат, то есть регулирует продолжающиеся правоотношения автора научной работы и неограниченного круга пользователей такой работы.

Обнаружение плагиата в научных работах, защищенных до 2014 года, не является ретроспективным применением ответственности, а скорее инструментом для защиты нарушенных авторских прав и обеспечения академической добросовестности в настоящем времени, поскольку академическая ответственность находится в этической плоскости.

После публикации научная работа может использоваться, цитироваться и распространяться. Если диссертация содержит плагиат, то нарушение авторских прав других лиц не является разовым актом, а продолжающимся нарушением. Каждое последующее использование произведения, содержащего плагиат, или его доступность для неограниченного круга лиц продолжает наносить ущерб авторам оригинальных источников.

Таким образом, проверка работ на плагиат, независимо от даты их защиты, необходима для прекращения продолжающихся нарушений.

Игнорирование возможности проверки работ, защищенных до 2014 года, ссылаясь только на отсутствие обратной силы Закона № 1556-VII, ограничивало бы действие прав авторов. То есть, если нарушение авторских прав было допущено до 2014 года, то эти права фактически не подлежат защите.

Верховный суд подчеркивает, что проверка фактов академического плагиата, фабрикации или фальсификации может быть проведена в любое время, независимо от времени защиты научной работы, при условии соблюдения установленной законодательством административной процедуры, поскольку академическая добросовестность считается одним из высших приоритетов в научной (творческой, образовательной) деятельности.

Плагиат, фабрикация или фальсификация не могут поощряться, поскольку наносят ущерб репутации не только отдельного учреждения (высшего учебного заведения или научного учреждения), но и в целом доверию к научным степеням. Проверка научных работ на предмет наличия академического плагиата должна формировать, в частности, превентивное воздействие, даже если нарушение выявлено через много лет после защиты диссертаций или другой научной либо творческой работы.

Верховный суд подчеркивает, что суды административной юрисдикции не обладают полномочиями проверять наличие или отсутствие академического плагиата в диссертации, поскольку это является дискреционными полномочиями (функцией) НАОКВО.

Верховный суд отмечает, что использование чужих текстов без надлежащей ссылки на источник согласно Закону № 1556-VII и Закону № 3792-XII является плагиатом, независимо от того, имел ли истец разрешение научного руководителя.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.