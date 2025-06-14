Тарас Креминь пожаловался в полицию из-за песен на русском языке на концерте Верки Сердючки в Киеве

Уполномоченный обратился в полицию после концерта Верки Сердючки.

Автор фото: Юлия Савва

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Уполномоченный по защите государственного языка Тарас Креминь принял решение о начале мероприятия государственного контроля. Так он прокомментировал выступление Верки Сердючки в Киеве 13 июня, во время которого, в частности, исполнялись русскоязычные песни.

«Налицо признаки грубого нарушения статей 23 и 29 Закона Украины "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного" — в части применения государственного языка в сфере культуры и во время публичных мероприятий. Кроме того, в Киеве с 2023 года официально действует мораторий на публичное использование русскоязычного музыкального продукта, который также был проигнорирован», — отметил Тарас Креминь.

В связи с этим, как указано, Уполномоченным принято решение о начале мероприятия государственного контроля в отношении организатора публичного мероприятия.

«Обращаюсь к Национальной полиции Украины с целью надлежащего реагирования.

Мы не позволим, чтобы в украинской столице под прикрытием "развлечений" снова легализовали языковое присутствие государства-агрессора. Речь не просто о законе — речь о национальном достоинстве. И ответственность будет», — подчеркнул Тарас Креминь.

В офисе Уполномоченного по защите государственного языка напомнили, что согласно пункту 2 статьи 23 языкового Закона «языком проведения культурно-художественных, развлекательных и зрелищных мероприятий является государственный язык. Применение других языков во время таких мероприятий допускается, если это оправдано художественным, творческим замыслом организатора мероприятия, а также в случаях, определённых законом о порядке реализации прав коренных народов, национальных меньшинств Украины. Положения этой части не распространяются на применение языков при исполнении и/или воспроизведении песен, других музыкальных произведений с текстом, фонограмм».

С жалобой на концерт Verka Serduchka & Band, который состоялся в Киеве 13 июня, обратились активисты. Во время мероприятия звучали песни на русском языке, на этом же языке исполнитель обращался к зрителям во время выступления.

В комментарии для «Украинской правды. Жизнь» заявили, что «Верка Сердючка говорит на своем локальном диалекте — полтавском суржике, который с первого дня был неотъемлемой частью этого образа».

Представители Андрея Данилко также сослались на Закон №2310-IX от 19.06.2023 года, который «не запрещает исполнение авторских песен на русском языке гражданами Украины, не имеющими гражданства государства-агрессора и не подпадающими под другие ограничения».

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