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Тарас Кремінь поскаржився до поліції через пісні російською на концерті Вєрки Сердючки у Києві

19:36, 14 червня 2025
Уповноважений звернувся до поліції після концерту Вєрки Сердючки.
Тарас Кремінь поскаржився до поліції через пісні російською на концерті Вєрки Сердючки у Києві
Автор фото: Юлія Савва
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Уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремінь прийняв рішення про відкриття заходу державного контролю. Так він прокоментував виступ Вєрки Сердючки в Києві 13-го червня, під час якого, зокрема, виконувались російськомовні пісні.

«Маємо ознаки грубого порушення статей 23 та 29 Закону України «Про забезпечення функціонування української мови як державної» — у частині застосування державної мови у сфері культури та під час публічних заходів. Окрім того, у Києві з 2023 року офіційно діє мораторій на публічне використання російськомовного музичного продукту, який також було знехтувано», - зазначив Тарас Кремінь.

Відтак, як вказано, Уповноваженим прийнято рішення про відкриття заходу державного контролю щодо організатора публічного заходу.

«Звертаюсь до Національної поліції України з метою належного реагування.

Ми не дозволимо, щоб в українській столиці під прикриттям «розваг» знову легалізували мовну присутність держави-агресора. Це не просто про закон — це про національну гідність. І відповідальність буде», - наголосив Тарас Кремінь.

В Уповноважений із захисту державної мови нагадали, що відповідно до пункту 2 статті 23 мовного Закону «мовою проведення культурно-мистецьких, розважальних та видовищних заходів є державна мова. Застосування інших мов під час таких заходів дозволяється, якщо це виправдано художнім, творчим задумом організатора заходу, а також у випадках, визначених законом щодо порядку реалізації прав корінних народів, національних меншин України. Положення цієї частини не поширюються на застосування мов під час виконання та/або відтворення пісень, інших музичних творів з текстом, фонограм».

Зі скаргою на концерт Verka Serduchka & Band, який відбувся в Києві 13 червня звернулися активісти. Під час заходу звучали пісні російською, цією ж мовою виконавець звертався до глядачів під час виступу.

У коментарі для «Української правди. Життя» заявили, що «Вєрка Сердючка говорить на своєму локальному діалекті – полтавському суржику, що з першого дня було невід’ємною частиною цього образу».

Представники Андрія Данилка також послалися на Закон №2310-IX від 19.06.2023 року, який «не забороняє виконання авторських пісень російською мовою громадянами України, які не мають громадянства держави-агресора і не підпадають під інші обмеження».

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