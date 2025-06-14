Практика судів
  1. В Україні

Зеленський: коли 20 тисяч ракет замість України передали Ізраїлю — це був сигнал

17:46, 14 червня 2025
Коли США передали ракети, які мали надійти Україні, стало зрозуміло, що ізраїльська операція наближається – Володимир Зеленський.
Зеленський: коли 20 тисяч ракет замість України передали Ізраїлю — це був сигнал
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Президент України Володимир Зеленський заявив, що ознакою підготовки масштабної операції Ізраїлю проти Ірану стала передача США 20 тисяч ракет-перехоплювачів, які спочатку мали надійти Україні. Про це він розповів 13 червня під час зустрічі з журналістами, пише видання LB.ua.

Відповідаючи на питання про те, чи є дані щодо тривалості ізраїльської операції, глава держави зазначив, що такої інформації немає. Водночас він підкреслив, що ситуація в Україні тісно пов’язана з подіями на Близькому Сході.

«Поруч з ситуацією з Іраном стояла і ситуація з Україною. Вони дійсно залежні одна від одної», – зазначив Президент і навів приклад, коли 20 тисяч ракет-«перехоплювачів» від США, які мали надійти Україні, віддали на Близький Схід.

Як пише LB.ua, він пояснив, що йдеться про 20 тисяч ракет для перехоплення дронів Shahed, які необхідні Україні в умовах масованих атак: «Це були недорогі ракети, саме для дронів Шахед. І коли ви бачите 300-400 дронів на добу проти нас. Більшість буде збиватися, але якийсь відсоток буде долітати. То ми розраховували на ці ракети, можна порахувати, на скільки би нам вистачило. Ми і іншими засобами збиваємо, але 20 тисяч - це серйозна кількість, якщо чесно. США передали ці ракети іншим через ситуацію на Близькому Сході. І для нас це був удар».

За словами Президента, саме цей факт став сигналом того, що «ізраїльська операція наближається».

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

війна

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Депутати, НАБУ, НАЗК та ВРП вважають за потрібне закріпити у КПК норми для покарання за зловживання процесуальними правами

У КПК визначать поняття зловживання процесуальними правами та закріплять відповідальність за це, щоб кримінальні справи розглядалися швидше – у Верховному Суді відбулося обговорення.

Суд визнав протиправним наказ МОН, який унеможливив відстрочку аспірантам-контрактникам у 2024 році

Київський окружний адмінсуд визнав нечинним наказ Міносвіти №910, за яким вступ на навчання в аспірантурі за контрактом 2024 року був можливий лише на заочній та вечірній формах.

Уряд затвердив порядок преміювання топ-чиновників

Розмір премії керівникам органів та установ системи правосуддя, їх заступникам буде визначати керівник держслужби у державному органі за погодженням із суб’єктом призначення.

Відсутність добросовісності виключає можливість набуття власності на квартиру за набувальною давністю – Верховний Суд

Верховний Суд вказав, що при вирішенні спорів про визнання права власності за набувальною давністю має значення факт добросовісності заявника саме на момент отримання ним майна.

Розташування земельної ділянки біля водного об'єкта ще не означає, що вона належить до земель водного фонду – Верховний Суд

Прокурор вказував, що рішення міської ради прийнято з порушенням земельного і водного законодавства, оскільки спірна земельна ділянка розташована поблизу озер та накладається на прибережну захисну смугу.

Контакти

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Відео
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Наталія Кухар
    Наталія Кухар
    суддя Львівського окружного адміністративного суду
  • Олексій Крестьянінов
    Олексій Крестьянінов
    голова Східного апеляційного господарського суду
  • Дмитро Лук’янов
    Дмитро Лук’янов
    заступник голови Вищої ради правосуддя
  • Валерія Чорна
    Валерія Чорна
    суддя Апеляційної палати Вищого антикорупційного суду