Зеленський: коли 20 тисяч ракет замість України передали Ізраїлю — це був сигнал

Коли США передали ракети, які мали надійти Україні, стало зрозуміло, що ізраїльська операція наближається – Володимир Зеленський.

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Президент України Володимир Зеленський заявив, що ознакою підготовки масштабної операції Ізраїлю проти Ірану стала передача США 20 тисяч ракет-перехоплювачів, які спочатку мали надійти Україні. Про це він розповів 13 червня під час зустрічі з журналістами, пише видання LB.ua.

Відповідаючи на питання про те, чи є дані щодо тривалості ізраїльської операції, глава держави зазначив, що такої інформації немає. Водночас він підкреслив, що ситуація в Україні тісно пов’язана з подіями на Близькому Сході.

«Поруч з ситуацією з Іраном стояла і ситуація з Україною. Вони дійсно залежні одна від одної», – зазначив Президент і навів приклад, коли 20 тисяч ракет-«перехоплювачів» від США, які мали надійти Україні, віддали на Близький Схід.

Як пише LB.ua, він пояснив, що йдеться про 20 тисяч ракет для перехоплення дронів Shahed, які необхідні Україні в умовах масованих атак: «Це були недорогі ракети, саме для дронів Шахед. І коли ви бачите 300-400 дронів на добу проти нас. Більшість буде збиватися, але якийсь відсоток буде долітати. То ми розраховували на ці ракети, можна порахувати, на скільки би нам вистачило. Ми і іншими засобами збиваємо, але 20 тисяч - це серйозна кількість, якщо чесно. США передали ці ракети іншим через ситуацію на Близькому Сході. І для нас це був удар».

За словами Президента, саме цей факт став сигналом того, що «ізраїльська операція наближається».

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