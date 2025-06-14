Шведський пенсійний фонд вніс Tesla до «чорного списку» та продав акції

Шведський державний пенсійний фонд AP7 оголосив про рішення виключити американську компанію Tesla зі свого інвестиційного портфеля та внести її до «чорного списку». Причиною такого кроку стали підтверджені порушення трудових прав у США, зокрема у сфері дотримання прав профспілок, пише Reuters.
«AP7 вирішив внести Tesla до чорного списку через підтверджені порушення трудових прав у Сполучених Штатах», – йдеться у офіційній заяві фонду, оприлюдненій 13 червня.
У AP7 також зазначили, що тривалий час намагалися вплинути на компанію через діалог і пропозиції акціонерів, зокрема у співпраці з іншими інвесторами. Втім, Tesla, за словами представників фонду, «не вжила достатніх заходів для вирішення проблем».
Як повідомив речник AP7, фонд продав свою частку в Tesla наприкінці травня. Її вартість становила близько 13 мільярдів шведських крон (приблизно $1,36 млрд), що дорівнює орієнтовно 1% загального обсягу акційного фонду AP7.
Загальна сума активів пенсійного фонду AP7 на кінець травня сягнула 1181 млрд крон.
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