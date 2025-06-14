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Шведський пенсійний фонд вніс Tesla до «чорного списку» та продав акції

19:54, 14 червня 2025
Шведський державний пенсійний фонд AP7 виключив Tesla зі свого інвестиційного портфеля.
Шведський пенсійний фонд вніс Tesla до «чорного списку» та продав акції
Джерело фото: REUTERS/Tingshu Wang
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Шведський державний пенсійний фонд AP7 оголосив про рішення виключити американську компанію Tesla зі свого інвестиційного портфеля та внести її до «чорного списку». Причиною такого кроку стали підтверджені порушення трудових прав у США, зокрема у сфері дотримання прав профспілок, пише Reuters.

«AP7 вирішив внести Tesla до чорного списку через підтверджені порушення трудових прав у Сполучених Штатах», – йдеться у офіційній заяві фонду, оприлюдненій 13 червня.

У AP7 також зазначили, що тривалий час намагалися вплинути на компанію через діалог і пропозиції акціонерів, зокрема у співпраці з іншими інвесторами. Втім, Tesla, за словами представників фонду, «не вжила достатніх заходів для вирішення проблем».

Як повідомив речник AP7, фонд продав свою частку в Tesla наприкінці травня. Її вартість становила близько 13 мільярдів шведських крон (приблизно $1,36 млрд), що дорівнює орієнтовно 1% загального обсягу акційного фонду AP7.

Загальна сума активів пенсійного фонду AP7 на кінець травня сягнула 1181 млрд крон.

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Швеція Пенсійний фонд Tesla акції

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