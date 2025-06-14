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Шведский пенсионный фонд внес Tesla в «черный список» и продал акции

19:54, 14 июня 2025
Шведский государственный пенсионный фонд AP7 исключил Tesla из своего инвестиционного портфеля.
Шведский пенсионный фонд внес Tesla в «черный список» и продал акции
Источник фото: REUTERS/Tingshu Wang
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Шведский государственный пенсионный фонд AP7 объявил о решении исключить американскую компанию Tesla из своего инвестиционного портфеля и внести ее в «черный список». Причиной такого шага стали подтвержденные нарушения трудовых прав в США, в частности в сфере соблюдения прав профсоюзов, пишет Reuters.

«AP7 решил внести Tesla в черный список из-за подтвержденных нарушений трудовых прав в Соединенных Штатах», — говорится в официальном заявлении фонда, опубликованном 13 июня.

В AP7 также отметили, что длительное время пытались повлиять на компанию через диалог и предложения акционеров, в том числе в сотрудничестве с другими инвесторами. Однако, по словам представителей фонда, «Tesla не приняла достаточных мер для решения этих проблем».

Как сообщил представитель AP7, фонд продал свою долю в Tesla в конце мая. Ее стоимость составляла около 13 миллиардов шведских крон (примерно $1,36 млрд), что составляет около 1% общего объема акционного фонда AP7.

Общий объем активов пенсионного фонда AP7 на конец мая достиг 1181 миллиарда крон.

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Швеция Пенсионный фонд Tesla акции

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