ВАКС утвердил крупнейшее соглашение о признании вины в истории Украины

ВАКС утвердил рекордную сделку: более 1 млрд грн компенсации по делу одесской преступной организации.

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12 июня 2025 года приговором ВАКС было утверждено соглашение о признании вины семи лиц — участников преступной организации, которая установила контроль над деятельностью Одесского городского совета и получала прибыль от хозяйствующих субъектов, осуществляющих свою деятельность на территории города. Об этом сообщили в САП.

«Участниками преступной деятельности были уже бывшие руководители Одесского горсовета, которые систематически получали неправомерную выгоду и обеспечивали принятие нужных решений. Лицам, в частности, предъявлено обвинение в завладении в 2011 году имущественным комплексом стратегического объекта — КП "Международный аэропорт "Одесса" — стоимостью более 118 млн грн. Это дело стало одним из тех, которые были актуализированы после назначения нового руководства САП», — отметили в спецпрокуратуре.

Согласно соглашению обвиняемые обязаны полностью возместить причиненный ущерб Одесскому горсовету, в частности, перечислить 150 млн грн на счет горсовета и вернуть 2 488 единиц имущества одесской территориальной громаде. Также Одесский городской совет продолжит быть собственником международного аэропорта, и его доля в уставном капитале не уменьшится — это было одним из главных условий сделки со стороны потерпевшего.

Приговором суда обвиняемым назначено окончательное наказание в виде лишения свободы сроком от 7 до 8 лет, а также штрафов на общую сумму более 400 млн грн. Учитывая предоставление изобличающих показаний, осужденные освобождены от наказания с установлением испытательного срока. По отдельным преступлениям лица освобождены от отбывания наказания в связи с истечением сроков давности привлечения к уголовной ответственности.

Вместе с тем, отмечают в прокуратуре, впервые применен максимальный размер штрафа, определенный действующим законодательством – 204 млн грн. Другому обвиняемому назначен дополнительный штраф в размере 102 млн грн, еще двум лицам — более 30 млн грн каждому.

По решению суда в доход государства у осужденных конфисковано более 6 млн грн, свыше 582 тыс. долларов США и 6000 евро, а также 6 объектов дорогостоящей недвижимости (в том числе квартира площадью 700 кв. м в центре Одессы). К денежным средствам в сумме 20 тыс. долларов США применена специальная конфискация.

Кроме того, осужденные уже перечислили 20 млн грн и обязаны перечислить еще 106 млн грн в поддержку Вооруженных Сил Украины.

В целом, согласно условиям утвержденного соглашения, лица обязались выплатить в пользу государства / территориальной громады г. Одесса денежные средства и передать имущество на сумму, превышающую 1 млрд грн.

«Это крупнейшее соглашение в истории применения сделок о признании вины», — отметили в САП.

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