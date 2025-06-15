ВАКС затвердив найбільшу угоду про визнання винуватості в історії України

ВАКС затвердив рекордну угоду: понад 1 млрд грн компенсації у справі одеської злочинної організації.

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12 червня 2025 року вироком ВАКС було затверджено угоду про визнання винуватості 7 осіб – учасників злочинної організації, яка встановила контроль над діяльністю Одеської міської ради та одержувала прибутки від суб’єктів господарювання, що здійснюють свою діяльність на території міста. Про це повідомили у САП.

«Учасниками злочинної діяльності були вже колишні керівники Одеської міської ради, які систематично одержували неправомірну вигоду та забезпечували прийняття необхідних рішень. Особам, зокрема, висунуто обвинувачення в заволодінні у 2011 році майновим комплексом стратегічного об’єкта – КП «Міжнародний аеропорт «Одеса» – вартістю більше 118 млн грн», - зазначили у спецпрокуратурі.

Так, відповідно до угоди обвинувачені зобов’язані повністю відшкодувати завдану шкоду Одеській міській раді, зокрема сплатити 150 млн грн на рахунок міськради та повернути 2 488 одиниць майна Одеській територіальній громаді. Також Одеська міська рада продовжить бути власником міжнародного аеропорту та її частка у відповідному статутному капіталі не зменшиться, що було однією з основних умов укладення угоди з боку потерпілого.

Вироком суду обвинуваченим призначено остаточні покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 7 до 8 років, а також штрафів на загальну суму понад 400 млн грн. Зважаючи на надання викривальних показань, засуджених звільнено від покарання із встановленням іспитового строку. За окремі злочини осіб звільнено від відбування покарання у зв’язку із закінченням строків давності притягнення до кримінальної відповідальності.

Разом із тим, зауважують у прокуратурі, вперше застосовано максимальний розмір штрафу, який визначено чинним законодавством, – 204 млн грн. Іншому обвинуваченому призначено додаткове покарання у вигляді штрафу на суму 102 млн грн, ще двом особам – більше 30 млн грн кожному.

За рішенням суду, у дохід держави в засуджених конфісковано більше 6 млн грн, понад 582 тис. дол. США та 6000 євро, а також 6 об’єктів дороговартісного нерухомого майна (серед яких квартира площею 700 кв м у центрі м. Одеси). Ще до грошових коштів у сумі 20 тис. доларів США застосовано спецконфіскацію.

Крім того, засуджені перерахували 20 млн грн та зобов’язані перерахувати ще 106 млн грн на підтримку Збройних Сил України.

Загалом згідно з умовами затвердженої угоди особи взяли на себе зобов’язання сплатити на користь держави / територіальної громади м. Одеси грошові кошти та передати майна на суму, яка перевищує 1 млрд грн.

«Це найбільша угода в історії застосування угод про визнання винуватості», - вказали у САП.

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