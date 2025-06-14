Зеленский: когда 20 тысяч ракет вместо Украины передали Израилю — это был сигнал

Когда США передали ракеты, которые должны были поступить Украине, стало понятно, что израильская операция приближается — Владимир Зеленский.

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Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что признаком подготовки масштабной операции Израиля против Ирана стала передача США 20 тысяч ракет-перехватчиков, которые изначально предназначались для Украины. Об этом он рассказал 13 июня во время встречи с журналистами, пишет издание LB.ua.

Отвечая на вопрос о том, есть ли данные о продолжительности израильской операции, глава государства отметил, что такой информации нет. В то же время он подчеркнул, что ситуация в Украине тесно связана с событиями на Ближнем Востоке.

«Рядом с ситуацией с Ираном стояла и ситуация с Украиной. Они действительно зависят друг от друга», — отметил Президент и привел пример, когда 20 тысяч ракет-перехватчиков от США, которые должны были поступить Украине, были переданы на Ближний Восток.

Как пишет LB.ua, он пояснил, что речь идет о 20 тысячах ракет для перехвата дронов Shahed, которые необходимы Украине в условиях массированных атак: «Это были недорогие ракеты, именно для дронов Шахед. И когда вы видите 300–400 дронов в сутки против нас. Большинство будет сбиваться, но какой-то процент будет долетать. Так что мы рассчитывали на эти ракеты, можно посчитать, на сколько бы нам их хватило. Мы и другими средствами сбиваем, но 20 тысяч — это серьезное количество, если честно. США передали эти ракеты другим из-за ситуации на Ближнем Востоке. И для нас это был удар».

По словам Президента, именно этот факт стал сигналом того, что «израильская операция приближается».

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