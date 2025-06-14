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У Краматорську в гуртожитку стався вибух – загинув підліток, двоє у важкому стані

18:41, 14 червня 2025
Вибухонебезпечний предмет здетонував у кімнаті гуртожитку, де перебували троє підлітків.
У Краматорську в гуртожитку стався вибух – загинув підліток, двоє у важкому стані
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Увечері 13 червня в Краматорську на Донеччині стався вибух у місцевому гуртожитку, внаслідок якого загинув 15-річний хлопець, ще двоє підлітків отримали тяжкі поранення. Як повідомляє поліція, трагедія сталася близько 16:00 у кімнаті, де перебували двоє братів 13 і 15 років та їхній товариш.

За попередніми даними поліції, здетонував вибухонебезпечний предмет. Усіх трьох дітей доставили до лікарні з численними осколковими пораненнями та переломами. Один з хлопців помер у медзакладі. Двоє інших наразі перебувають у важкому стані, лікарі борються за їхнє життя.

Крім того, тілесні ушкодження отримав 6-річний хлопчик, який перебував під вікнами кімнати в момент вибуху. У нього діагностовано забої та садна, загрози для життя немає.

Поліція відкрила кримінальне провадження та проводить досудове розслідування.

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поліція Донецьк

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