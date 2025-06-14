У Дубаї спалахнув 67-поверховий житловий хмарочос – відео

У Дубаї шість годин гасили масштабну пожежу в 67-поверховому хмарочосі.

Джерело фото: The National

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У ніч на 14 червня в районі Dubai Marina спалахнула масштабна пожежа у 67-поверховому житловому хмарочосі Tiger Tower (Marina Pinnacle). Вогонь спалахнув на верхніх поверхах будівлі близько 21:30 та охопив частину конструкції. Гасіння пожежі тривало щонайменше шість годин, вказало Управління медіа Дубая, повідомляє The National.

За даними влади, усі 3820 мешканців із 764 квартир були успішно евакуйовані в безпечне місце. Постраждалих немає.

На місці працювали команди швидкої допомоги та медперсонал, які надавали медичну й психологічну допомогу евакуйованим жителям. Для постраждалих влада разом із забудовником організовує тимчасове житло.

Через пожежу було тимчасово зупинено рух транспорту між станціями Dubai Marina та Palm Jumeirah, щоб забезпечити безпеку пасажирів і не заважати рятувальним операціям.

Причини займання наразі з’ясовуються. Відео, опубліковані очевидцями, демонструють, як полум’я охоплює верхні поверхи вежі.

Джерело фото: The National

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