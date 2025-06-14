Трамп провел телефонный разговор с Путиным — говорили 50 минут

Путин заявил Трампу, что РФ готова продолжать переговоры с украинской стороной после 22 июня.

Источник фото: Getty images

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Глава Кремля Владимир Путин провёл телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом, в ходе которого стороны обсудили ситуацию на Ближнем Востоке.

Согласно информации Clash Report, Путин осудил военную операцию Израиля против Ирана и выразил готовность России выступить посредником в урегулировании конфликта между двумя странами.

В свою очередь, Трамп назвал ситуацию вокруг Израиля и Ирана «очень тревожной».

Также Путин заявил, что Москва якобы готова продолжить переговоры с украинской стороной. По его словам, переговорный процесс между Россией и Украиной продолжится после 22 июня.

В СМИ сообщают, что разговор длился примерно 50 минут.

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