Унаслідок атаки Ірану по Тель-Авіву постраждав хорватський консул з дружиною

Міністр закордонних справ Хорватії повідомив, що під час ракетного обстрілу Тель-Авіва було поранено консула країни та його дружину.

Джерело фото: Jack GUEZ / AFP

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Консул Хорватії в Ізраїлі та його дружина дістали легкі поранення під час атаки Ірану на Тель-Авів. Про це повідомив міністр закордонних справ Хорватії Гордан Грлич Радман, передає The Times of Israel.

«Я приголомшений новиною про те, що наш консул і його дружина були поранені під час атаки на Тель-Авів. Будівля, в якій вони живуть, була уражена. Я розмовляв з ними, на щастя, їхні травми незначні, і їхньому життю нічого не загрожує», — зазначив міністр.

Гордан Грлич Радман також заявив: «Ми рішуче засуджуємо напади на цивільних осіб і дипломатичні об'єкти. Ми закликаємо до негайної деескалації та стриманості».

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