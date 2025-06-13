Іран атакував Ізраїль понад 100 балістичними ракетами — фото та відео

Понад 100 балістичних ракет було випущено в бік Ізраїлю з території Ірану.

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У п’ятницю, 13 червня, армія Ірану атакувала Ізраїль балістичними ракетами.

Як повідомили у ЦАХАЛ, системи ППО були задіяні для перехоплення загрози.

За даними Clash Report, усього в бік Ізраїлю було випущено понад 100 балістичних ракет.

Як відомо, у ніч проти 13 червня Ізраїль розпочав масштабну повітряну операцію під кодовою назвою «Nation of Lions», спрямовану на підрив ядерної програми Ірану та знищення його військових об’єктів. Загалом Ізраїль готував атаку на Іран впродовж восьми місяців, а сама підготовка здійснювалася у цілковитій таємниці.

Після цього США направив есмінці до Східного Середземномор’я, оскільки Ізраїль готується до відповіді з боку Ірану після авіаударів.

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