Депутати пропонують спростити вступ до вишів, які знаходяться на територіях бойових дій

Законопроектом пропонується встановити можливість вступу до вишів результатами співбесіди або вступних іспитів без використання ЗНО чи НМТ.

Фото: osvita-info.com

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Група народних депутатів зареєструвала у Верховній Раді законопроект 13361 про внесення змін до Закону «Про вищу освіту» щодо особливостей прийому окремих категорій осіб до закладів вищої освіти, місцезнаходженням яких є територія активних чи можливих бойових дій.

Депутати пропонують установити, що під час воєнного стану прийом на навчання для здобуття вищої освіти здійснюється на конкурсних засадах в особливому порядку, визначеному МОН, без дотримання вимог статей 44, 45 цього Закону.

Особливий порядок передбачає право визначених ним категорій осіб на участь у конкурсі за спеціальними умовами.

Спеціальні умови участі у конкурсі передбачають, зокрема право осіб, місцем проживання яких станом на дату, визначену особливим порядком прийому на навчання для здобуття вищої освіти, є тимчасово окупована територія, або населені пункти, віднесені до територій активних бойових дій, або територій можливих бойових дій на участь у конкурсі за результатами співбесіди або вступних іспитів у закладі вищої освіти замість результатів зовнішнього незалежного оцінювання (вступних випробувань з використанням організаційно-технологічних процесів зовнішнього незалежного оцінювання) для осіб, за умови вступу до закладів вищої освіти, місцезнаходженням яких є населені пункти, віднесені до територій активних бойових дій або територій можливих бойових дій.

Як вказують автори, у 2022 – 2024 роках у зв’язку з воєнним станом до пункту другого розділу XIV Закону вносилися зміни, які передбачали, що прийом на навчання для здобуття вищої освіти здійснюється на конкурсних засадах в особливому порядку, визначеному МОН, без дотримання вимог Закону. Цей порядок передбачав поступове розширення сфери застосування вступних випробувань з використанням зовнішнього незалежного оцінювання та організаційно-технологічних процесів зовнішнього незалежного оцінювання для оцінювання результатів навчання вступників на навчання за освітніми програмами всіх рівнів вищої освіти.

Головна мета такого підходу полягає у забезпеченні рівного доступу до вищої освіти через те, що всі вступники проходять одне й те саме вступне випробування в однакових умовах. Але ця мета не досягається в умовах воєнного стану.

Найбільшою проблемою є складання проходження таких вступних випробувань на території активних та можливих бойових дій, де проведення випробувань часто переривається через тривоги та обстріли.

Додатковою проблемою є те, що на відповідних територіях є істотний дефіцит працівників з багатьох професій.

Відтік молоді до більш безпечних регіонів посилює довготривалі несприятливі демографічні тренди і ускладнюватиме вирішення проблем повоєнного відновлення і соціально-економічного розвитку відповідних територій.

Натомість підтримка здатної до здобуття вищої освіти молоді, що бажає навчатися у містах її постійного проживання, буде сприяти вирішенню зазначених проблем, як через майбутнє працевлаштування у своїх регіонах, так і через можливість працевлаштування під час навчання на умовах неповного робочого дня або навчання на робочому місці при здобутті вищої освіти за дуальною формою. Пропоновані зміни спрямовані на вирішення зазначених проблем і не потребують змін до інших законів, зокрема до спеціальних законів у сфері освіти.

Автор: Наталя Мамченко

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