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Депутати пропонують спростити вступ до вишів, які знаходяться на територіях бойових дій

08:05, 16 червня 2025
Законопроектом пропонується встановити можливість вступу до вишів результатами співбесіди або вступних іспитів без використання ЗНО чи НМТ.
Депутати пропонують спростити вступ до вишів, які знаходяться на територіях бойових дій
Фото: osvita-info.com
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Група народних депутатів зареєструвала у Верховній Раді законопроект 13361 про внесення змін до Закону «Про вищу освіту» щодо особливостей прийому окремих категорій осіб до закладів вищої освіти, місцезнаходженням яких є територія активних чи можливих бойових дій.

Депутати пропонують установити, що під час воєнного стану прийом на навчання для здобуття вищої освіти здійснюється на конкурсних засадах в особливому порядку, визначеному МОН, без дотримання вимог статей 44, 45 цього Закону.

Особливий порядок передбачає право визначених ним категорій осіб на участь у конкурсі за спеціальними умовами.

Спеціальні умови участі у конкурсі передбачають, зокрема право осіб, місцем проживання яких станом на дату, визначену особливим порядком прийому на навчання для здобуття вищої освіти, є тимчасово окупована територія, або населені пункти, віднесені до територій активних бойових дій, або територій можливих бойових дій на участь у конкурсі за результатами співбесіди або вступних іспитів у закладі вищої освіти замість результатів зовнішнього незалежного оцінювання (вступних випробувань з використанням організаційно-технологічних процесів зовнішнього незалежного оцінювання) для осіб, за умови вступу до закладів вищої освіти, місцезнаходженням яких є населені пункти, віднесені до територій активних бойових дій або територій можливих бойових дій.

Як вказують автори, у 2022 – 2024 роках у зв’язку з воєнним станом до пункту другого розділу XIV Закону вносилися зміни, які передбачали, що прийом на навчання для здобуття вищої освіти здійснюється на конкурсних засадах в особливому порядку, визначеному МОН, без дотримання вимог Закону. Цей порядок передбачав поступове розширення сфери застосування вступних випробувань з використанням зовнішнього незалежного оцінювання та організаційно-технологічних процесів зовнішнього незалежного оцінювання для оцінювання результатів навчання вступників на навчання за освітніми програмами всіх рівнів вищої освіти.

Головна мета такого підходу полягає у забезпеченні рівного доступу до вищої освіти через те, що всі вступники проходять одне й те саме вступне випробування в однакових умовах. Але ця мета не досягається в умовах воєнного стану.

Найбільшою проблемою є складання проходження таких вступних випробувань на території активних та можливих бойових дій, де проведення випробувань часто переривається через тривоги та обстріли.

Додатковою проблемою є те, що на відповідних територіях є істотний дефіцит працівників з багатьох професій.

Відтік молоді до більш безпечних регіонів посилює довготривалі несприятливі демографічні тренди і ускладнюватиме вирішення проблем повоєнного відновлення і соціально-економічного розвитку відповідних територій.

Натомість підтримка здатної до здобуття вищої освіти молоді, що бажає навчатися у містах її постійного проживання, буде сприяти вирішенню зазначених проблем, як через майбутнє працевлаштування у своїх регіонах, так і через можливість працевлаштування під час навчання на умовах неповного робочого дня або навчання на робочому місці при здобутті вищої освіти за дуальною формою. Пропоновані зміни спрямовані на вирішення зазначених проблем і не потребують змін до інших законів, зокрема до спеціальних законів у сфері освіти.

Автор: Наталя Мамченко

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Депутати пропонують спростити вступ до вишів, які знаходяться на територіях бойових дій

Законопроектом пропонується встановити можливість вступу до вишів результатами співбесіди або вступних іспитів без використання ЗНО чи НМТ.

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