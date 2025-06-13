Емманюель Макрон заявив, що Франція підтримає Ізраїль у разі ударів з боку Ірану

Емманюель Макрон підкреслив, що Франція допоможе Ізраїлю, якщо «матиме можливість це зробити».

Фото: rfi.fr

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Як відомо, у ніч проти 13 червня Ізраїль розпочав масштабну повітряну операцію під кодовою назвою «Nation of Lions», спрямовану на підрив ядерної програми Ірану та знищення його військових об’єктів. Загалом Ізраїль готував атаку на Іран впродовж восьми місяців, а сама підготовка здійснювалася у цілковитій таємниці.

Після цього США направив есмінці до Східного Середземномор’я, оскільки Ізраїль готується до відповіді з боку Ірану після авіаударів.

У свою чергу президент Франції Емманюель Макрон заявив, що країна допоможе Ізраїлю у разі атаки Ірану.

«Франція братиме участь в обороні Ізраїлю у разі нападу з боку Ірану, якщо матиме можливість це зробити», - цитує Макрона ClashReport.

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