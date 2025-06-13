Ізраїль завдав ракетного удару по резиденції верховного лідера Ірану Алі Хаменеї — ЗМІ

Армія Ізраїлю завдала ракетного удару по одній із резиденцій Алі Хаменеї.

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У п’ятницю, 13 червня, армія Ізраїлю влучила ракетою в одну з резиденцій верховного лідера Ірану Алі Хаменеї. Про це повідомляє ClashReport та низка ізраїльських ЗМІ.

Також у мережі публікують, як стверджується, відео наслідків атаки.

У свою чергу іранські ЗМІ повідомляють, що удар був поряд із будинком та президентським офісом.

Як відомо, у ніч проти 13 червня Ізраїль розпочав масштабну повітряну операцію під кодовою назвою «Nation of Lions», спрямовану на підрив ядерної програми Ірану та знищення його військових об’єктів. Загалом Ізраїль готував атаку на Іран впродовж восьми місяців, а сама підготовка здійснювалася у цілковитій таємниці.

Сама операція Ізраїлю проти ядерної програми ще не завершена і загалом запланована на 14 днів.

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