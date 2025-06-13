Израиль нанес ракетный удар по резиденции верховного лидера Ирана Али Хаменеи — СМИ

Армия Израиля нанесла ракетный удар по одной из резиденций Али Хаменеи.

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В пятницу, 13 июня, армия Израиля нанесла ракетный удар по одной из резиденций верховного лидера Ирана Али Хаменеи. Об этом сообщают ClashReport и ряд израильских СМИ.

Также в сети публикуются, как утверждается, видео последствий атаки.

В свою очередь, иранские СМИ сообщают, что удар пришелся рядом с домом и президентским офисом.

Как известно, в ночь на 13 июня 2025 года Израиль начал масштабную воздушную операцию под кодовым названием «Nation of Lions», направленную на подрыв ядерной программы Ирана и уничтожение его военных объектов. Всего Израиль готовил атаку на Иран в течение восьми месяцев, а сама подготовка велась в полной секретности.

Сама операция Израиля против ядерной программы Ирана еще не завершена и в целом запланирована на 14 дней.

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