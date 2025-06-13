Эмманюэль Макрон заявил, что Франция поддержит Израиль в случае ударов со стороны Ирана

Эмманюэль Макрон подчеркнул, что Франция поможет Израилю, если «будет иметь возможность это сделать».

Фото: rfi.fr

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Как известно, в ночь на 13 июня 2025 года Израиль начал масштабную воздушную операцию под кодовым названием «Nation of Lions», направленную на подрыв ядерной программы Ирана и уничтожение его военных объектов. Всего Израиль готовил атаку на Иран в течение восьми месяцев, а сама подготовка велась в полной секретности.

После этого США направили эсминцы в восточную часть Средиземного моря, поскольку Израиль готовится к ответу со стороны Ирана после авиаударов.

В свою очередь президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что страна поможет Израилю в случае атаки со стороны Ирана.

«Франция будет участвовать в обороне Израиля в случае нападения со стороны Ирана, если будет иметь возможность это сделать», — цитирует Макрона ClashReport.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.