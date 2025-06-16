Депутаты предлагают упростить поступление в вузы, находящиеся на территориях боевых действий

Законопроектом предлагается установить возможность поступления в вузы по результатам собеседования или вступительных экзаменов без использования ВНО или НМТ.

Фото: osvita-info.com

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Группа народных депутатов зарегистрировала в Верховной Раде законопроект 13361 о внесении изменений в Закон «О высшем образовании» относительно особенностей приема отдельных категорий лиц в учреждения высшего образования, местонахождением которых является территория активных или возможных боевых действий.

Депутаты предлагают установить, что во время военного положения прием на обучение для получения высшего образования осуществляется на конкурсной основе в особом порядке, определенном МОН, без соблюдения требований статей 44, 45 этого Закона.

Особый порядок предусматривает право определенных им категорий лиц на участие в конкурсе по специальным условиям.

Специальные условия участия в конкурсе предусматривают, в частности, право лиц, местом жительства которых по состоянию на дату, определенную особым порядком приема на обучение для получения высшего образования, является временно оккупированная территория, или населенные пункты, отнесенные к территориям активных боевых действий, или территориям возможных боевых действий, на участие в конкурсе по результатам собеседования или вступительных экзаменов в учреждении высшего образования вместо результатов внешнего независимого оценивания (вступительных испытаний с использованием организационно-технологических процессов внешнего независимого оценивания) для лиц, при условии поступления в учреждения высшего образования, местонахождением которых являются населенные пункты, отнесенные к территориям активных боевых действий или территориям возможных боевых действий.

Как указывают авторы, в 2022–2024 годах в связи с военным положением в пункт второй раздела XIV Закона вносились изменения, которые предусматривали, что прием на обучение для получения высшего образования осуществляется на конкурсной основе в особом порядке, определенном МОН, без соблюдения требований Закона. Этот порядок предусматривал постепенное расширение сферы применения вступительных испытаний с использованием внешнего независимого оценивания и организационно-технологических процессов внешнего независимого оценивания для оценки результатов обучения поступающих на обучение по образовательным программам всех уровней высшего образования.

Главная цель такого подхода заключается в обеспечении равного доступа к высшему образованию из-за того, что все поступающие проходят одно и то же вступительное испытание в одинаковых условиях. Но эта цель не достигается в условиях военного положения.

Наибольшей проблемой является прохождение таких вступительных испытаний на территории активных и возможных боевых действий, где проведение испытаний часто прерывается из-за тревог и обстрелов.

Дополнительной проблемой является то, что на соответствующих территориях наблюдается существенный дефицит работников по многим профессиям.

Отток молодежи в более безопасные регионы усиливает долговременные неблагоприятные демографические тренды и будет усложнять решение проблем послевоенного восстановления и социально-экономического развития соответствующих территорий.

Вместе с тем, поддержка способной к получению высшего образования молодежи, желающей обучаться в городах ее постоянного проживания, будет способствовать решению указанных проблем, как через будущее трудоустройство в своих регионах, так и через возможность трудоустройства во время обучения на условиях неполного рабочего дня или обучения на рабочем месте при получении высшего образования по дуальной форме. Предлагаемые изменения направлены на решение указанных проблем и не требуют изменений в другие законы, в частности в специальные законы в сфере образования.

Автор: Наталя Мамченко

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