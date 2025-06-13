Иран атаковал Израиль более 100 баллистическими ракетами — фото и видео

Более 100 баллистических ракет были запущены в сторону Израиля из Ирана.

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В пятницу, 13 июня, армия Ирана атаковала Израиль баллистическими ракетами.

Как сообщил ЦАХАЛ, системы ПВО задействованы для перехвата угрозы.

По данным Clash Report, всего в сторону Израиля запущено более 100 баллистических ракет.

Как известно, в ночь на 13 июня 2025 года Израиль начал масштабную воздушную операцию под кодовым названием «Nation of Lions», направленную на подрыв ядерной программы Ирана и уничтожение его военных объектов. Всего Израиль готовил атаку на Иран в течение восьми месяцев, а сама подготовка велась в полной секретности.

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