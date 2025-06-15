Футболист Дэвид Бекхэм получил рыцарское звание

Футболист Дэвид Бекхэм стал рыцарем – его имя появилось в Списке наград ко дню рождения короля.

Источник фото: Дэвид Бекхэм / Instagram

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Бывший капитан сборной Англии по футболу Дэвид Бекхэм получил рыцарское звание за заслуги в спорте и благотворительности. Его имя было обнародовано в Списке наград ко дню рождения короля, сообщает LBC.

Бекхэм завоевал чемпионские титулы в четырёх странах, провёл 115 матчей за национальную сборную Англии и выиграл Лигу чемпионов в составе «Манчестер Юнайтед» в 1999 году. После завершения карьеры он стал совладельцем американского футбольного клуба Inter Miami и послом благотворительной организации ЮНИСЕФ. С прошлого года Бекхэм также является послом Фонда короля Великобритании Чарльза III.

Бекхэм признался, что эта награда стала для него эмоциональным моментом.

«Выросший в восточном Лондоне, я никогда не мог представить, что получу такую чрезвычайно почётную награду», — отметил он.

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