Футболист Дэвид Бекхэм получил рыцарское звание

Бывший капитан сборной Англии по футболу Дэвид Бекхэм получил рыцарское звание за заслуги в спорте и благотворительности. Его имя было обнародовано в Списке наград ко дню рождения короля, сообщает LBC.
Бекхэм завоевал чемпионские титулы в четырёх странах, провёл 115 матчей за национальную сборную Англии и выиграл Лигу чемпионов в составе «Манчестер Юнайтед» в 1999 году. После завершения карьеры он стал совладельцем американского футбольного клуба Inter Miami и послом благотворительной организации ЮНИСЕФ. С прошлого года Бекхэм также является послом Фонда короля Великобритании Чарльза III.
Бекхэм признался, что эта награда стала для него эмоциональным моментом.
«Выросший в восточном Лондоне, я никогда не мог представить, что получу такую чрезвычайно почётную награду», — отметил он.
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