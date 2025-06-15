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Зеленський дав завдання Умєрову щодо майбутніх обмінів полоненими

08:54, 15 червня 2025
Президент анонсував подальші обміни вже наступного тижня.
Зеленський дав завдання Умєрову щодо майбутніх обмінів полоненими
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Як відомо, 14 червня Україна повернула додому чергову групу військовополонених із російського полону. Як повідомив Президент Володимир Зеленський, цього разу серед звільнених — українські офіцери, прикордонники, а також солдати й сержанти, багато з яких перебували в неволі ще з 2022 року.

Серед них — оборонці Маріуполя та «Азовсталі», а також бійці з інших напрямків бойових дій. Усі вони вже перебувають на території України та отримують медичну допомогу. За словами глави держави, стан багатьох — важкий через поранення та умови утримання в російському полоні.

Президент також повідомив, що триває робота над поверненням усіх інших українців, які залишаються у російському полоні. За його словами, є домовленості про продовження обмінів уже наступного тижня. Зеленський висловив сподівання, що Росія виконає свою частину гуманітарних зобовʼязань.

Також він провів розмову з міністром оборони Рустемом Умєровим щодо подальшої роботи над обмінами та наступних дипломатичних кроків у межах перемовин. Президент наголосив, що надано чіткі завдання для продовження цієї важливої роботи.

«Поставив дуже конкретні завдання. Також детально обговорили можливість наступних дипломатичних кроків і що саме має бути забезпечено для процесу перемовин», - вказав Президент.

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військові війна Володимир Зеленський Рустем Умєров обмін полоненими

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