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США охопили масові антипрезидентські протести на тлі військового параду Трампа – фото

09:13, 15 червня 2025
Акції під гаслом «Жодних королів» стали наймасовішими протестами за весь час другого терміну Трампа.
США охопили масові антипрезидентські протести на тлі військового параду Трампа – фото
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У день, коли Дональд Трамп провів масштабний військовий парад у Вашингтоні, мільйони американців вийшли на акції протесту по всій країні — це стало наймасовішим скоординованим виступом проти президента від початку його другого терміну. Протести, організовані під гаслом «Жодних королів», відбулися у понад 2000 містах, перевершивши за масштабом офіційний парад, пише Politico.

Учасники акцій у Лос-Анджелесі, Бостоні, Чикаго та десятках інших міст закликали до захисту громадянських свобод і виступили проти репресій, депортацій та політичного насильства, яке, за словами організаторів, лише посилюється.

«Це не нормальне президентство», — наголосив конгресмен Чуй Гарсія під час виступу в Чикаго. У Міннесоті, в день протестів, було скоєно напад на двох законодавців, один з них загинув — інцидент розслідують як політично вмотивоване вбивство.

Попри заклики губернаторів залишатися вдома з міркувань безпеки, організатори по всій країні не скасували демонстрації.

Сам Дональд Трамп, відповідаючи на гасло протестів, заявив: «Я не король».

У той час як в столиці марширували понад 6 тисяч військових, по всій країні проходили протести.

Фото: Ben Fox/POLITICO

Фото: Shia Kapos/POLITICO

Фото: Kelly Garrity/POLITICO

Фото: Paul Demko/POLITICO

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США Дональд Трамп

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