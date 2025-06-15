Смертельна ДТП українського автобуса у Франції – що відомо про стан українських дітей в лікарнях

Дев’ятеро дітей перебувають у лікарнях.

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У Франції трапилася серйозна дорожньо-транспортна пригода за участю українського автобуса, в якому перебували 46 студентів і 5 викладачів Кіцманського фахового коледжу Подільського державного університету. Про це повідомив начальник Чернівецької ОВА Руслан Запаранюк.

Група поверталася додому після навчального обміну з аграрним ліцеєм La Touche у Бретані, що проходив з 10 по 13 червня в межах місії міжнародного співробітництва.

За офіційною інформацією, внаслідок аварії загинули четверо дорослих, з них — троє громадяни України. Ще дев’ятеро дітей отримали травми і перебувають у лікарнях, їхній стан оцінюють як стабільний.

Постраждалим надали необхідну допомогу, харчування та тимчасовий прихисток. Зараз вони перебувають у безпечних місцях. Українська сторона працює над тим, щоб допомогти добратися батькам постраждалих дітей до Франції. Організацію повернення учасників поїздки додому координує посольство України у Франції.

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