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Смертельна ДТП автобуса з українцями у Франції: водієві інкримінують ненавмисне вбивство

11:21, 16 червня 2025
Двох водіїв затримали в межах розслідування ДТП, тести не виявили в них ані алкоголю, ані наркотиків.
Смертельна ДТП автобуса з українцями у Франції: водієві інкримінують ненавмисне вбивство
Фото: Yann Lastennet/ci Maine
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Українському водієві автобуса, який став учасником аварії 13 червня у французькому департаменті Сарта, висунули офіційне звинувачення. Йому інкримінують ненавмисне вбивство та завдання тілесних ушкоджень. Про це заявила у паризька прокурорка Лора Бекко, повідомляє Le Figaro.

Слідчі встановили, що ДТП трапилася на автомагістралі A81 неподалік міста Дегре. У салоні автобуса перебували 58 осіб — переважно українські підлітки віком від 15 до 17 років. Вони поверталися додому до Кіцманя, що на Буковині, після участі в освітній програмі у французькому місті Плоермель.

Аварія забрала життя чотирьох дорослих, ще понад півсотні пасажирів отримали травми. 9 з них опинилися у тяжкому стані, 18 – мали травми середньої тяжкості, 29 – легкі ушкодження. Стан усіх постраждалих, згідно з оновленою інформацією, стабільний, загрози життю немає.

Результати тестів на вміст алкоголю та наркотичних речовин у крові обох водіїв виявилися негативними. Водія, який був за кермом під час аварії, взяли під судовий контроль і тимчасово позбавили права керування транспортом.

Другого водія, який не керував автобусом під час аварії, відпустили, без висунення обвинувачень.

Розслідуванням займається спеціалізований підрозділ прокуратури Парижа з розслідування колективних аварій.

Нагадаємо, що у Франції трапилася серйозна ДТП за участю українського автобуса, в якому перебували 46 студентів і 5 викладачів Кіцманського фахового коледжу Подільського державного університету. Внаслідок ДТП загинули четверо дорослих, з них троє — громадяни України.

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ДТП Україна Франція

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