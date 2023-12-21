Прожиточный минимум 2920 грн, а зарплата 42,6 грн в час: какие размеры минимальных выплат на 2024 год

Главное управление Пенсионного фонда Украины в Донецкой области назвало размеры отдельных минимальных выплат на 2024 год.
Отмечается, что законом Украины «О Государственном бюджете Украины на 2024 год» предусмотрено повышение государственных социальных гарантий для населения.
С 1 января 2024 установлены размеры прожиточных минимумов для основных социальных и демографических групп населения:
- общий показатель прожиточного минимума - 2920 грн;
- для лиц, потерявших трудоспособность - 2361 грн;
- для трудоспособных лиц – 3028 грн;
- для детей до 6 лет – 2563 грн;
- для детей от 6 до 18 лет - 3196 грн.
Также установлено повышение минимальной заработной платы.
В месячном размере: с 1 января - 7100 грн, с 1 апреля - 8000 грн.
В почасовом размере: с 1 января - 42,6 грн, с 1 апреля - 48 грн.
После повышения размера прожиточного минимума для неработающих пенсионеров увеличится размер минимальной пенсии по возрасту и доплаты за стаж.
«Независимо от того, работает человек или нет, увеличатся размеры установленных к пенсиям надбавок, повышений, пенсий за особые заслуги перед Украиной, других доплат, базирующихся на величине прожиточного минимума.
Размер повышения пенсии по результатам перерасчета будет зависеть от того, какие составляющие входят в пенсионную выплату, которая рассчитывается от прожиточного минимума», - говорится в сообщении.
В ПФ добавляют, что указанные перерасчеты будут произведены в автоматическом режиме.
Ранее сообщалось, что в Законе о бюджете на 2024 год установили особые условия оплаты труда для чиновников Верховной Рады, НАПК и НАБУ.
Напомним, в правительстве обещают рост зарплат украинцев в следующие три года. Средняя зарплата в стране может составлять от 21 809 грн до 3 0260 грн в месяц.
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