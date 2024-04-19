Конкурс на посаду судді КСУ за квотою Президента: до участі допустили трьох кандидатів

Конкурсна комісія також надала 7 кандидатам час для подання та виправлення документів.

Як раніше писала «Судово-юридична газета», на посаду судді КСУ за квотою Президента претендують 10 осіб.

16 квітня відбулося засідання конкурсної комісії для проведення конкурсного відбору кандидатур на посаду судді Конституційного Суду України стосовно осіб, яких призначає Президент України. про це повідомив офіційний сайт Офісу Президента.

За результатами розгляду документів, поданих особами, які виявили намір обійняти посаду судді Конституційного Суду України, конкурсна комісія вирішила визнати такими, що відповідають визначеним Конституцією України та Законом України «Про Конституційний Суд України» вимогам до судді Конституційного Суду України, та допустити до участі у конкурсному відборі таких осіб:

Радутний Олександр Едуардович,

Сиза Наталія Петрівна,

Ярчак Ігор Степанович.

Керуючись положеннями абзацу 2 частини другої статті 106 Закону України «Про Конституційний Суд України» конкурсна комісія надала В.Г.Гуцу-Біденку, Н.В.Камінській, К.Ю.Красовському, І.А.Куян, Т.В.Новіковій, Л.А.Романенко та А.О.Рубанцю додатковий строк до 30 квітня 2024 року для подання та виправлення відповідних документів.

Нагадаємо, Конкурсна комісія для здійснення конкурсного відбору кандидатур на посаду судді Конституційного Суду України за квотою Президента України 1 березня оголосила про початок конкурсного відбору кандидатур на посаду судді КСУ стосовно осіб, яких призначає Президент.

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