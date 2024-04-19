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Конкурс на должность судьи КСУ по квоте Президента: к участию допустили трех кандидатов

10:49, 19 апреля 2024
Конкурсная комиссия также предоставила 7 кандидатам время для подачи и исправления документов.
Конкурс на должность судьи КСУ по квоте Президента: к участию допустили трех кандидатов
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Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», на должность судьи КСУ по квоте Президента претендуют 10 человек.

16 апреля состоялось заседание конкурсной комиссии по проведению конкурсного отбора кандидатур на должность судьи Конституционного Суда Украины в отношении лиц, назначаемых Президентом Украины. Об этом сообщил официальный сайт Офиса Президента.

За результатами розгляду документів, поданих особами, які виявили намір обійняти посаду судді Конституційного Суду України, конкурсна комісія вирішила визнати такими, що відповідають визначеним  Конституцією України та Законом України «Про Конституційний Суд України» вимогам до судді Конституційного Суду України, та допустити до участі у конкурсному відборі таких осіб:

Радутний Олександр Едуардович,

Сиза Наталія Петрівна,

Ярчак Ігор Степанович.

Керуючись положеннями абзацу 2 частини другої статті 106 Закону України «Про Конституційний Суд України» конкурсна комісія надала В.Г.Гуцу-Біденку, Н.В.Камінській, К.Ю.Красовському, І.А.Куян, Т.В.Новіковій, Л.А.Романенко та А.О.Рубанцю додатковий строк до 30 квітня 2024 року для подання та виправлення відповідних документів.

Напомним, Конкурсная комиссия по осуществлению конкурсного отбора кандидатур на должность судьи Конституционного Суда Украины по квоте Президента Украины 1 марта объявила о начале конкурсного отбора кандидатур на должность судьи КСУ в отношении лиц, назначаемых Президентом.

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