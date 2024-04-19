Три мировых аукционных дома претендуют на реализацию конфискованной яхты Медведчука

Победитель конкурса организует и проведет публичную продажу актива.

Источник фото: Tjerk Zweers

В четверг, 18 апреля, истек срок приема документов для участия в конкурсном отборе юридического лица, которое будет осуществлять реализацию арестованной яхты Royal Romance Виктора Медведчука.

В АРМА сообщили, что имеют трех официальных претендентов для реализации яхты – это мировые аукционные дома, которые примут участие в конкурсе.

Ранее «Судебно-юридическая газета» писала, что впервые в истории Украины и практике АРМА начат конкурс по реализации арестованного актива, который находится за границей.

По результатам отбора, победитель конкурса организует и проведет публичную продажу этого ценного актива, а средства от реализации будут направлены на обороноспособность Украины.

Также мы сообщали, что Кабмин дал добро АРМА на продажу яхты Медведчука Royal Romance.

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