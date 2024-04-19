Три світові аукціонні будинки претендують на реалізацію конфіскованої яхти Медведчука

Переможець конкурсу організує і проведе публічний продаж активу.

Джерело фото: Tjerk Zweers

У четвер, 18 квітня, закінчився термін прийому документів для участі у конкурсному відборі юридичної особи, яка здійснюватиме реалізацію арештованої яхти Royal Romance Віктора Медведчука.

У АРМА повідомили, що мають трьох офіційних претендентів для реалізації яхти – це світові аукціонні будинки, які візьмуть участь у конкурсі.

Раніше «Судово-юридична газета» писала, що вперше в історії України та практиці АРМА розпочато конкурс з реалізації арештованого активу, який перебуває за кордоном.

За результатами відбору, переможець конкурсу організує і проведе публічний продаж цього цінного активу, а кошти від реалізації будуть спрямовані на обороноздатність України.

Також ми повідомляли, що Кабмін дав добро АРМА на продаж яхти Медведчука Royal Romance.

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