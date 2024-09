На Майле Сайрус подали в суд из-за песни Flowers — певицу обвинили в плагиате

Утверждается, что артистка якобы скопировала музыку и слова хита 2013 When I Was Your Man певца Бруно Марса.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA