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На Майлі Сайрус подали до суду через пісню Flowers — співачку звинуватили у плагіаті

17:02, 17 вересня 2024
Стверджується, що артистка нібито скопіювала музику і слова хіта 2013 року When I Was Your Man співака Бруно Марса.
На Майлі Сайрус подали до суду через пісню Flowers — співачку звинуватили у плагіаті
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Компанія Tempo Warner Records подала до суду на Майлі Сайрус. Співачку звинуватили в плагіаті через пісню Flowers, яка принесла їй «Ґреммі». Про це повідомляє Daily Mail.

Компанія стверджує, що артистка нібито скопіювала музику і слова хіта 2013 року When I Was Your Man співака й автора пісень Бруно Марса.

Наголошується, що з Сайрус судиться не сам артист, а Tempo Warner Records, оскільки компанія придбала частину каталогу Марса і отримала контроль над частиною авторських прав на пісню.

Співачку звинуватили у навмисному копіюванні музики й слів When I Was Your Man в її пісні Flowers через значну схожість між двома піснями.

Компанія стверджує, що Flowers має схожу мелодію та гармонію з попередньою піснею, як у куплетах, так і в приспіві.

Tempo Music вимагає від Майлі Сайрус відшкодування збитків. Однак поки невідомо, чи вказана конкретна сума.

Також компанія вимагає заборонити співачці та її лейблу розповсюджувати Flowers. Це може призвести до видалення хіта з цифрових платформ і майбутніх фізичних версій її альбому Endless Summer Vacation 2023 року.

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