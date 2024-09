На Майлі Сайрус подали до суду через пісню Flowers — співачку звинуватили у плагіаті

Стверджується, що артистка нібито скопіювала музику і слова хіта 2013 року When I Was Your Man співака Бруно Марса.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA