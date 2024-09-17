Обрано голову Приморського районного суду міста Одеси

Суд очолив Вадим Коваленко.

Фото: Приморський районний суд м. Одеси

Приморський районний суд м. Одеси повідомляє, що за результатами таємного голосування зборів суддів, які відбулися 16 вересня 2024 року, головою суду обрано Вадима Коваленка.

Раніше ми писали, що обрано голову Красноградського райсуду Харківської області.

Також обрали голову та заступника голови Рівненського окружного адміністративного суду.

Крім цього, обрано голову Перемишлянського районного суду Львівської області.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.