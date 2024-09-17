Размер прожиточного минимума и минимальную зарплату могут повысить по итогам I полугодия 2025 года – проект бюджета

Кабмину поручается рассмотреть вопрос о возможности повышения размеров прожиточного минимума и минимальной заработной платы по итогам выполнения бюджета в первом полугодии 2025 года.

Как известно, в внесенном Кабмином проекте Государственного бюджета на 2025 год не предусмотрен рост размера прожиточного минимума и минимальной зарплаты в 2025 году. Они останутся на уровне 2024 года – прожиточный минимум для трудоспособных лиц в 2025 году составит 3028 грн., а минимальная зарплата – 8000 грн.

Вместе с тем законопроект №12000 о Государственном бюджете на 2025 год предусматривает, что в случае улучшения экономической ситуации, размеры социальных стандартов могут быть пересмотрены.

Так, в проекте поручается Кабинету Министров в случае положительной динамики изменения прогнозных макропоказателей экономического и социального развития Украины по итогам выполнения Государственного бюджета в первом полугодии 2025 года и с учетом возможностей ресурсной части государственного бюджета рассмотреть вопрос о возможности повышения размеров прожиточного минимума, минимальной заработной платы.

Следует заметить, что вопрос обеспечения бюджета на 2025 год зависит и от того, получит ли Украина 50 млрд долларов за счет замороженных активов рф, которые страны G7 в июне пообещали предоставить до конца 2024 года. В настоящее время иностранные медиа сообщают, что у ЕС появился план «Б» по предоставлению кредитов Украине в сумме 20-40 млрд евро вместо плана по предоставлению 50 млрд долларов.

Напомним, как ранее писала «Судебно-юридическая газета», Минфин предлагает для расчета должностных окладов прокурорам повысить прожиточный минимум с 1600 грн (применяемый ныне) до 2102 грн (т.е. это будет меньше, чем «обычный» ПМ, но больше, чем сейчас). Также в законе о госбюджете на 2025 год предлагают установить выплату премий судьям местных судей до 40% оклада, но откуда будут брать средства на эти премии и как это согласуется с законом о судоустройстве – пока неизвестно.

В свою очередь, Даниил Гетманцев считает, что в проекте бюджета на 2025 год нужно разобраться с показателем инфляции, отличающимся от прогноза Нацбанка.

Автор: Наталя Мамченко

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