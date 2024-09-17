Украинские водолазы ликвидировали опасную мину в Черном море, спасая Одесский порт

Украинские водолазы ежедневно рискуют жизнью, разминируя Черное море для обеспечения работы зернового коридора.

Источник фото: mil.in.ua

Украинские водолазы из Центра управления Военно-Морскими Силами Украины ежедневно сталкиваются с опасными условиями во время разминирования Черного моря, обеспечивая бесперебойную работу зернового коридора. Как сообщает The Times, такие операции часто сопровождаются критическими ситуациями, требующими мгновенных и рискованных действий.

Командир дивизии «Варана» рассказал об одном из случаев, когда бойцы получили информацию о мине, которая находилась на опасном расстоянии от пирса в порту. «Как только волна начала подталкивать мину к пирсу, она бы взорвалась. Мы не могли допустить, чтобы она взорвалась в порту - это было опасно, но нам пришлось приблизиться, чтобы попытаться отбуксировать ее», - рассказал военный.

Одному из водолазов пришлось прыгнуть в воду, поплыть к мине и, держа боеприпас в руках, прикрепить к нему буксировочный трос. «Нам пришлось медленно тянуть ее на расстояние пяти миль от порта. Это заняло час. Мы вывели ее на чистую воду, водолаз снова погрузился, отвязал трос, установил детонатор и вернулся на борт. Как только корабль отплыл на безопасное расстояние, произошел взрыв», - добавил командир.

Военно-Морские Силы Украины напоминают, что при обнаружении подозрительных или взрывоопасных предметов категорически запрещается приближаться, касаться или пытаться самостоятельно перемещать их. Необходимо срочно сообщить соответствующие службы.

Отметим, что минная опасность в прибрежных водах Черного моря значительно возрастает во время штормовой погоды.

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